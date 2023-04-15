Eşek kulağı bitkisi mide kanamalarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Eşek kulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Eşek kulağı bitkisinin mide rahatsızlıkları ve kanamalarına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğün altı çizildi.

MİDE KANAMASI NEDİR?

Mide kanaması çoğunlukla yemek borusu ile midenin kesişim noktasında veya mide iç duvarında oluşan yaralardan kaynaklı meydana gelir. Bir tümör veya ülsere bağlı olarak midede oluşan aşınma, tahribat kanamaya sebebiyet verebilir ve bu rahatsızlıklarda yaşanan ilerlemeyle mide kanaması komplikasyonları görülebilir. Bazı durumlarda, mide duvarında yer alan küçük bir yara bile, kullanılan kan sulandırıcı ilaç etkisiyle kanamaya başlayabilir. Ve pıhtılaşmanın sağlanamadığı durumlarda mide kanaması meydana gelebilir.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin kurutulmuş kök ve yaprak karışımından -3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha ağır ağır ısıtma işlemi sürdürülür. Günde üç kere birer bardak içilmelidir.

Karakafesotu yara temizliği, yanık pansumanı ve cildi yumuşatma işlemlerinde de yararlıdır.

Yukarıda verilen tarife uygun olarak aynı karışım hazırlanır. Yara veya yanık yere dıştan uygulanılır.

Felç olan bölgelere lapası sarıldığında iyi neticeler alınır.

Varis yaraları, romatizmal kas şişmeleri, boyun ağrıları ve ağrılı ameliyat yerleri ile bacak derisindeki iltihaplarında sıcak lapası çok faydalıdır. Karakafesotu etkili bir yara iyileştiricidir.

Lapa, Kurutulup toz haline getirilmiş köke sıcak su ve 1 - 2 damla yağ karıştırılarak yapılır.

ZARARI VAR MI?

Çok derin yaralarda bu bitkinin uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü bitki yaranın üzerinde sağlıklı bir doku oluştururken altta kalan yara apse yapabilir