Esenboğa Havalimanı İhalesi'ni son anda katılan firma kazandı

Esenboğa Havalimanı İhalesi'nde flaş bir gelişme yaşandı. Esenboğa Havalimanı'nın kiralama ihalesini açık arttırmada Cengiz Holding ile yarışan TAV kazandı. TAV'ın ihaleye son anda katılma kararı aldığı bildirilmişti.

İhale için Cengiz İnşaat , Limak ve TAV Havalimanları yarıştı.

Limak, sunmuş olduğu belgelerde son 5 yıllık dönem içerisinde 3 yıl boyunca havalimanı işletmediği ve ihale şartnamesinin istenilen şartlara uymadığı gerekçesiyle ihaleden elendi.

Açık artırmanın üçüncü turunda TAV'ın teklifi 420 milyon Euro + KDV'ye yükseltmesi sonucu Cengiz ihaleden çekildi.

IC İÇDAŞ SON ANDA ÇEKİLDİ, TAV İHALEYE GİRECEĞİNİ BİLDİRDİ

İktidarın vadettiği "garanti kâr" nedeniyle devlet için kara deliğe dönüşen Zafer Havalimanı'nın işletmecisi IC İçdaş Esenboğa Havalimanı ihalesinden son anda çekildi.

Öte yandan Tav Havalimanlarının Ankara Esenboğa Havalimanı ihalesine katılacağı duyuruldu.

KAP açıklaması şöyle:

Yönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine katılmaya karar vermiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1088486

AKP'NİN ÖDEDİĞİ YÜZLERCE MİLYON ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hamdi Akın'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki hisselerini 2017 yılında Fransız Aeroports de Paris Group'a devretmişti.

İstanbul’da dev masrafları nedeniyle karşı çıkılan ve AKP’nin yandaş firmalara yaptırdığı İstanbul Havalimanı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nı 7 Nisan 2019 tarihinde sivil uçuşlara kapatılmıştı.

Sayıştay 2017 Denetim Raporu’nda yer alan tespite göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Yüksek Planlama Kurulu’nun İstanbul Yeni Havalimanı’nın yapılmasına karar vermesinden bir gün sonra 22 Ocak 2013 tarihinde, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’ye bir yazı göndermişti. Yazıda İstanbul Yeni Havalimanı hizmete girdikten sonra TAV tarafından işletilen Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılacağı ve bu durumun Atatürk Havalimanı’nı 2021’e kadar işletme hakkına sahip olan TAV şirketine kâr kaybı olarak yansıyacağı bildirilmişti. DHMİ, TAV’a gönderdiği bu yazıda, söz konusu kâr kaybını tespit etmek üzere gerekli çalışmalara başlayacaklarını ve kâr kaybını kendilerinin ödeyeceğini beyan etmişti.

Sayıştay incelemesinde DHMİ ile TAV arasında yapılan sözleşme hükümlerinde DHMİ’nin kâr kaybını ödemesini gerektiren bir madde bulunmadığını vurgulamıştı.

ÖDEME YAPILDI

Ancak Atatürk Havalimanı’nı yıllık 165 milyon Euro kirayla işleten TAV, kira sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kala havalimanının uçuşa kapatılması ve tüm uçuşların İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesi nedeniyle zarara uğradığını belirtmişti.

Yaşanan olayın sonucu, hisselerinin yüzde 46,12’si Fransız hava limanı işletmecisi Aéroports de Paris Grubu’na ait olan TAV Havalimanları Holding’e tam 389 milyon Euro gelir kaybı ödemesi yapıldı.

Almatı Havalimanı'nı TAV adlı şirket bu tazminata ufak bir ek yaparak 415 milyon dolara satın aldı.

TAV’IN AÇIKLAMASI

TAV tarafından yapılan açıklamada ise alınan tazminatın haklı olduğuna vurgu yapılmıştı.

Açıklamada, “İstanbul Atatürk Havalimanı’nın sözleşme tarihinin bitiminden önce kapatılması nedeniyle şirketimize DHMİ tarafından, sözleşme gereği, her iki tarafın belirlediği bağımsız denetçiler tarafından tespit edilen tutarda tazminat ödenmiştir. Atatürk Havalimanı kira sözleşmesinde toplam kira bedelinin yüzde 25’i 2005 yılında 700 miyon dolar olarak DHMİ’ye ödenmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

TAV açıklamasında, 8 Mayıs 2020’de Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı Rus ortağımız VPE ile birlikte satın almak üzere anlaşma imzaladığını ve 29 Nisan 2021’de hisse devri gerçekleşmiş olduğunu belirtmişti.

Satın alma işleminin detayları hakkında verilen bilgide, "satın alma işlemi ve havalimanında yapılacak yatırım Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından verilecek 450 milyon dolarlık kredi ile finanse edilecektir" ifadesi yer almıştı.