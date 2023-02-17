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Esenler'de facianın eşiğinden dönüldü. 2 bina anında mühürlendi

İstanbul Esenler’de, yan taraftaki inşaat çalışması sebebiyle çatlak oluşan 2 bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:06
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Esenler'de facianın eşiğinden dönüldü

Esenler'de facianın eşiğinden dönüldü. 2 bina anında mühürlendi
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İHA’da yer alan habere göre, Esenler Fatih Mahallesi’nde 204. sokakta bulunan 5 ve 4 katlı olan iki binada bitişikteki inşaat çalışması nedeniyle 3 gün önce çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sokağa giden belediye ekipleri binalarda incelemelerde bulundu.



BİNA MÜHÜRLENDİ
Yapılan inceleme sonucunda vatandaşlar tedbir amaçlı oturdukları evlerden tahliye edildi. Boşaltılan apartmanların kapısı ise ekipler tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi.



“HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK”
Bina sakini Recep Ali Karamahmut, “Yandaki inşaat çalışmasında hafriyat alınırken bizim binada ve yandaki binada çatlaklar oluştu. Sonra belediye binayı boşaltıp mühürledi. 3 gün inşaatta çalışma yaptılar. Biz yapmayın dedik. Çalışma yapanlar ise biz ruhsatımızı aldık yaparız dedi. Burada 20 ile 30 arasında daire var. Hepimiz mağdur olduk. Perişan haldeyiz. Komşularımızın her biri bir tarafa gitti.” dedi.



“EŞYALARIMIZ İÇERİDE DURUYOR”
Eşyalarının içeride kaldığını dile getiren Biray Atıcı ise “Ben akşamları kızıma gidiyorum. Canımız tehlikede. 2 buçuk ay oldu buraya geleli. Ben buraya taşınınca 30 bin TL masraf yaptım. Şimdi ev arıyorum ama ev yok. Bunca insanın Allah yardımcısı olsun. Binada kimse yok ama eşyalarımız içeride duruyor.” şeklinde konuştu.


 

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