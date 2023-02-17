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  • İYİ Parti'den depremzedeler için flaş öneri. İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil depremzedelerimize açalım!

İYİ Parti'den depremzedeler için flaş öneri. İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil depremzedelerimize açalım!

AKP iktidarının depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi planına karşı İYİ Parti’den flaş öneri geldi...

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:18
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Depremzedeler için İYİ Parti'den flaş öneri

İYİ Parti'den depremzedeler için flaş öneri. İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil depremzedelerimize açalım!
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Kahramanmaraş depremi sonrası barınma sorun yaşayan binlerce depremzedenin nerelere yerleştirileceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

AKP iktidarı üniversitelerin açılışını erteleyerek depremzedelerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti.

Bu plana karşı çıkan İYİ Parti’den depremzedeler için flaş öneri geldi.

İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açılması önerildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün.  Nasıl mı?

Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim...”

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