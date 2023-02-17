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Hande Erçel yardım gecesindeki görüşmeyi anlattı. Herkesi duygulandırdı

Depremzedeler için yardım gecesine katılan oyuncu Hande Erçel Twitter'dan paylaşımıyla yürekleri bir kez daha yaktı. Lösemiyle savaşan çocuğun yaptığını paylaşan Erçel, herkesi duygulandırdı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:33
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Yardım gecesindeki görüşmeyi anlattı! Hande Erçel'in paylaşımı herkesi duygulandırdı

Hande Erçel yardım gecesindeki görüşmeyi anlattı. Herkesi duygulandırdı
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Merkez üssü 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. 10 ilde yıkımlar olurken Türkiye tek yürek oldu.

Yardımlarıyla gönülleri fetheden Hande Erçel, dün Haluk Levent'in depremzede bebeğe "Mavi" adını koymasına kayıtsız kalamamıştı. Yeğeni Mavi'nin adını görünce anında yorum yapmıştı. 

 

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında da ekranlara çıkan Hande Erçel kendisini arayan bir çocuğun söylediklerini anlattı. Telefonlara cevap vererek vatandaşlardan bağış toplayan Erçel'den yayına dair bir açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan, zor durumda kalan depremzedeler için bağışın toplandığı gecede duygusal anlar oldukça yoğun yaşandı.

Hande Erçel çarşamba akşamı olan yayında bağış telefonları alırken yoğunluktan bazı notlarını okuyamadığını ve bu notların ve bağışçıların kendisinde gizli kalmamasını istediğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam yayındaki yoğunluk sebebiyle paylaşmaya fırsatım olmadı ama sadece bende kalmasın istedim... Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış birçok çocuk aradı beni, kumbarasını kırıp bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı.”

 

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