Tarafçı Ayşe Hür Gökhan Zan’ın ‘Gerekirse 1000 yıl çadırda kalırız Hatay’ı bırakmayız’ sözünden rahatsız oldu

Yaşanan deprem felaketinin ardından büyük bir yıkımın oluştuğu Hatay, yerleşik Türk nüfusun şehri terk etmesi sonrası demografik değişimle karşı karşıya.



Suriye sınırında bulunan, 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne katılan, Atatürk’ün “şahsi meselem” dediği Hatay’da depremden sağ kurtulan insanlar, kenti bir bir terk ediyor.



Bu durum, zaten yoğun bir Suriyeli sığınmacı nüfusunun yer aldığı kentte Türk nüfusunun azınlığa düşmesi tehlikesini beraberinde getiriyor.



Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş’ta da forma giyen eski futbolcu Hataylı Gökhan Zan da bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



FOX TV’ye bağlanan Zan, “Gerekirse 1000 yıl çadırda kalmaya razıyız ama bu toprakları kimseye kaptırmayız.” dedi.



AYŞE HÜR İDDİALARA "MUHAYYEL" DEDİ

Bu sözlere; Tarafçı, Yetmez Ama Evetçi, Ermeni tezlerini savunan tarihçi Ayşe Hür tepki gösterdi.



Demografik değişimi “hayalcilikle” suçlayan Hür, Twitter hesabından, “Dün Suriyeli depremzedenin Arapça konuşmaktan imtina ettiğine dair anlatıyı saçma bulanlar, şimdi muhayyel bir Suriyeli işgalci ordusuna karşı Hatay'ı kurtarmaktan, korumaktan söz ediyorlar. Bu konuşmayı yapan kişi, yayımlamayan kanal, bunun muhtemel sonuçlarını öngörebiliyor mu?” paylaşımı yaptı.



Kentteki durumu Hataylı Gökhan Zan'dan daha iyi bildiğini iddia eden Hür'e diğer kullanıcılar itirazda bulundu.







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