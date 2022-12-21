Esenler'de bıçaklı cinayet kamerada

Bıçaklı cinayet Turgut Reis Mahallesi'nde sabah saatlerinde işlendi.İddiaya göre M.O. ile S.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler ikiliyi ayırdı ve olay yerinden uzaklaştırdılar. Akşam saatlerinde M.O. ile S.G. sokakta tekrar karşı karşıya geldi. S.G., bıçakla M.O.'yu yaralayarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.O. hayatını kaybetti. M.O.'ya bıçakla saldırarak ölmesine neden olan ve çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenilen S.G., "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan ikilinin tartıştığı, birinin bıçakla diğerini yaralayıp kaçtığı yer aldı.