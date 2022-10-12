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Esenyurt Belediyesi'nden Miss Uganda Güzellik Yarışması. Önce paylaştılar sonra sildiler

Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt’ta yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışması’yla ilgili Esenyurt Belediyesi duyuru yapıp sildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:31
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Esenyurt Belediyesi'nden Miss Uganda Güzellik Yarışması. Önce paylaştılar sonra sildiler

Esenyurt Belediyesi'nden Miss Uganda Güzellik Yarışması. Önce paylaştılar sonra sildiler
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Esenyurt’ta geçtiğimiz yıllarda Doğu Afrika ülkesi Uganda'dan Türkiye'ye çalışmak ve okumak için gelenler çok konuşulacak bir güzellik yarışması düzenlenmişti.

Esenyurt'ta kapatılan bir gece kulübünde yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışması sonrasında emniyet ekipleri organizasyonu düzenleyen kişileri gözaltına almıştı.

ESENYURT BELEDİYESİ PAYLAŞTI

Esenyurt'taki Erol Üçok Kültür Merkezi'nde dün akşam yapılan Miss Uganda 2022 Güzellik Yarışması'nda çok sayıda kadın birinci olabilmek için jüri karşısına çıktı.

Yarışmayla ilgili de Esenyurt Belediyesi de Twitter'dan duyuru yaptı. Ancak belediyenin resmi hesabından paylaşılan yarışma duyurusu bir süre sonra silindi.

2020’DE YAPILMIŞTI

Esenyurt'ta ikincisi gerçekleşen Miss Uganda'nın ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının Kasım ayında bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Esenyurt'ta bir gece kulübünde "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlenmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülmüştü.. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansımıştı.

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A.Türkulusu
12.10.2022 09:23
Kemal Karadeniz Bozkurt parti mi değiştirdi?  
 
Ayaz Ak
12.10.2022 09:17
The İmam dostum. Birşeyi savunduğum yok. Eğer okuduğunu anlama yetisine sahip biri isen ve bidaha okursan ilk mesajımda zaten sözümün belediyeye olmadığını görürsün. Zekaymış. :)  
 
Ayaz Ak
12.10.2022 09:06
Fatih ben Muhalif seçmenim yahu. Sadece bu kadar basit hata olabilir mi manasında yazmıştım :) Belediyelerin hataları bu olsun yeter ki dediğiniz gibi dönen fırıldaklar yanında :)  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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