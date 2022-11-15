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Sözlü taciz dayakla bitti. Arabadan indirip dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:35
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Esenyurt'ta sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi darbedildi

Sözlü taciz dayakla bitti. Arabadan indirip dövdüler
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İddiaya göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde dün seyir halinde bulunan otomobildeki kişi, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine kadının yakınları, aracını durdurdukları sürücüyü darbetti.

Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kadının yakınları polis ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, kadını taciz ettiği öne sürülen kişinin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yakınlarının ellerindeki sopayla arabasına zarar verdikleri sürücüye de saldırmaları yer alıyor.

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