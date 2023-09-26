Esenyurt'ta alacak verecek cinayeti

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan kavgada Seçkin B. boğazından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Esenyurt'ta alacak verecek cinayeti

Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı.

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Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

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