Esenyurt'ta 'burası Kürt bölgesi' diyen hadsizlere Ümit Özdağ'dan hodri meydan

Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt'ta 'burası Kürt bölgesi' diyen hadsizlere Ümit Özdağ'dan hodri meydan
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir sokak röportajında ”Esenyurt Kürt bölgesi Zafer Partisi çadırının burada ne işi var?” diyen şahsa sert bir dille meydan okudu.

Zafer Partisi’nin İstanbul’un Esenyurt ilçesine çadır kurmasını hazmedemeyen bir şahıs, katıldığı sokak röportajında Esenyurt için “Burası Kürt bölgesi Zafer Partisi çadırının burada ne işi var?” sözlerini sarf etmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda “Burası Kürt bölgesi Zafer Partisi çadırının burada ne işi var?” diyen şahsa ve onun gibi düşünenlere meydan okudu.

“BÖLÜCÜ ÖRGÜT NE YAPARSA YAPSIN TÜRK MİLLETİ’NİN KARDEŞLİĞİNİ BOZAMAZ”

Özdağ,”Esenyurt’a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi’nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti’nin kardeşliğini bozamaz” ifadelerini kullandı.

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GÖZALTINA ALINDI

Sokak röportajında Esenyurt’u kürt bölgesi olarak gören ve Zafer Partisi çadırının kurulmasını hazmedemeyen şahsın videosu, sosyal medyada yayılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğunu ve orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

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