Ümit Özdağ Cumhuriyet’e ihanet edenlere Menemen'den meydan okudu

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak olarak düzenlediği ÇEDES projesinde büyük bir skandal yaşandı. Tepkilerin odağında olan proje kapsamında Menemen’de öğrenciler Teğmen Kubilay’ı katleden Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü.

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, çocukları Şeyh Erbili’nin türbesine Menemen Müftüsü Mehmet Seven ile birlikte götürdü.

Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ MENEMEN’DE MEYDAN OKUDU

Menemen’deki ÇEDES skandalına Zafer Partisi’nin tepkisi sert oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Teğmen Kubilay’ın mezarı başında Cumhuriyet’e ihanet edenlere meydan okudu. Özdağ, yaptığı açıklamada Kubilay’ı katledenlerin mezarının ziyaret edilmesinin Cumhuriyet’e ihanet olduğunun altını çizdi. Özdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kubilay’ın askerleri Kubilay’a yapılan saldırı üzerine manevra fişekleriyle ateş açmışlar ancak bu isyanın daha da büyümesine neden olmuştur. İsyancılar ‘bize kurşun işlemiyor’ çığlıkları ile bağırarak isyanı sürdürmüş ve isyancılardan Derviş Mehmet yaralı bir şekilde camiye doğru sığınan Kubilay’ın başını bir bağ bıçağı ile kesmiştir. Derviş Mehmet Kubilay’ın kafasını kestikten sonra -görgü şahitlerinin tanıklığıyla sabittir- iki avucunda doldurduğu Kubilay’ın kanını içmiştir. İsyancılar kendilerine silahla direnen Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki‘yi de şehit etmişlerdir. Olaylar ordunun müdahalesi ile bastırılmış.

İsyancılardan bir kısmı çatışmalarda öldürülmüş diğerleri mahkemeye vererek yargılanmış. Bir bölümü idam cezasına çarptırılmış, bir bölüm ise ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır. İsyanı başlatan Şeyh Esad Erbillî müebbet hapse mahkûm olmuştur. Olayın tarihi boyutu budur. Şeyh Esad Erbillî’nin mezarı Menemen‘de Safa Camii’ndedir.

Menemen Müftülüğü ilk, orta ve lise öğrencilerinden oluşan bir grubu, bu grubun Roman yurttaşlarımızın çocukları olduğu İlçe Başkanlığımıza Kaymakamlık tarafından verilen bilgiyle ifade edildi. Uyuşturucuyla mücadele eğitimi kapsamında Safa Camii’nde Nakşibendi Tarikatı’nın eğitimine götürmüştür. Bu çalışma tırnak içerisinde ‘İzmir İl Müftü yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu tarafından, sosyal medya hesabından Safa Camii ve haznesinde Nakşibendi Şeyhlerinden Esad Erbillî hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi’ diye duyurulmuştur. İzmir İl Müftü yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, 2017’de -bizdeki bilgilere göre- FETÖ’den soruşturma geçirmiş bir kişidir. Açıklaması ve eylemi bir siyasal rezilliğin ötesinde vatana ve Cumhuriyet’e ihanet eylemdir"