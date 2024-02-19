Ümit Özdağ’dan Şevki Yılmaz’ın ‘soysuzlar’ sözlerine sert tepki

2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz skandal ifadeler kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanları savundu.

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi.

Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şevki Yılmaz’ın bu sözleri gündem olurken yoğun tepkiler aldı.

''ŞEVKİ UMARIM BİR YERDE KARŞILAŞIRIZ''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şevki Yılmaz’ın sözlerine çok sert tepki veren Özdağ, ‘‘Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm’’ dedi.

Özdağ paylaşımında, ‘‘Şevki Yılmaz, Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM’ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler’’ ifadelerini kullandı.