Ümit Özdağ’dan Şevki Yılmaz’ın ‘soysuzlar’ sözlerine sert tepki

Rahime Sezgin
Ümit Özdağ’dan Şevki Yılmaz’ın ‘soysuzlar’ sözlerine sert tepki
Ümit Özdağ, Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın ‘‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özdağ, ‘‘Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm’’ dedi.

2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz skandal ifadeler kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanları savundu.

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi.

Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şevki Yılmaz’ın bu sözleri gündem olurken yoğun tepkiler aldı.

''ŞEVKİ UMARIM BİR YERDE KARŞILAŞIRIZ''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şevki Yılmaz’ın sözlerine çok sert tepki veren Özdağ, ‘‘Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm’’ dedi.

Özdağ paylaşımında, ‘‘Şevki Yılmaz, Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM’ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler’’ ifadelerini kullandı.

screenshot-6.png

screenshot-5-002.png

ggkmnvfwuaajyzq-001.webp

ggniqkjx0aakhax-001.webp

İlgili Haberler
Şevki Yılmaz’dan skandal ifadeler: Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum
Ümit Özdağ'ın Erzincan'daki maden faciası paylaşımlarına mahkeme engeli
Ümit Özdağ özel maske ve kıyafetlerle Erzincan'a gitti. 'Provoke ediyorsunuz' diyen jandarma maden sahasına almadı
Ümit Özdağ, özel maske ve kıyafetlerle Erzincan'a gitti ancak ekipler tarafından maden sahasına alınmadı
Ümit Özdağ, özel maske ve kıyafetlerle Erzincan'a gitti ancak ekipler tarafından maden sahasına alınmadı
AKP’li Şevki Yılmaz FETÖ’cülere af istedi. Bu sözler çok tartışılacak
Şevki Yılmaz’dan skandal hutbe: Halkın vergileri ile yapılan köprü ve hastanelerin günahları sileceğini söyledi
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti