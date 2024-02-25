Ümit Özdağ'dan hükümete İsrail'le ticaret eleştirisi. 'Gazze açlıktan kırılıyor'

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi şiddetli şekilde bombalarken ölü sayısı 30 bine yaklaştı. Gazze şehrinin neredeyse tamamı enkaz haline gelirken, bölgede yaşayan halk da derin bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye'de özellikle AKP kanadı vatandaştan İsrail'in ve markalarının protesto edilmelerini talep ederken, aynı hassasiyeti kendilerinin göstermediği ortaya çıktı.

Gazze'nin açlıktan kırıldığı günlerde, Türkiye'den İsrail'e meyve sebze ihracatının aksamadan devam ettiği ortaya çıktı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Özdağ, ''Sonra Starbucks’ta kahve döküp İsrail protestosu yapıyorsunuz. AKP İsrail’e meyve-sebze yollarken Gazze açlıktan kırılıyor'' ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN MEYVE-SEBZESİ TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Türkiye'den İsrail'e yapılan ticaretin devam ettiği belgelendi. İsrail Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir kısmının, bu dönemde Ürdün ve Türkiye'den karşılandığı belirtildi. Türkiye ve Ürdün’ün, İsrail'e yapılan toplam sebze ve meyve ihracatının yarısından fazlasını oluşturduğu açıklandı.

Son dönemlerde Türkiye'den İsrail'e yapılan ihracatın, sadece tarım ürünleriyle sınırlı kalmadığı; çelik, jet yakıtı ve silah malzemeleri gibi çeşitli ürünlerin de gönderildiği ortaya çıkarken, bu durum, Türkiye genelinde olumsuz tepkilere neden oldu. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail ile ticaretin durdurulması yönünde çağrılar yapıldı.

İSRAİL’DEN İTHALAT ARTIYOR

Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın, 7 Ekim 2023'ten 4 Aralık 2023'e kadar Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin yüzde 50'den fazla düştüğü yönündeki açıklamalarına rağmen, durumun farklı olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan (TÜİK) verilere göre, İsrail'den Türkiye'ye yapılan ithalat, ekim ayında 80 milyon dolar civarında iken, kasım ayında yüzde 60 artarak 128 milyon dolara yükseldi.

Bu verilerin, Gazze'deki insani krize karşın Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin devam ettiğini gösterdiği, Dünya genelinde Gazze'deki katliama karşı boykot çağrıları yapılırken, Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretinin bu olaylardan etkilenmediği ve hatta bazı alanlarda artış gösterdiği yorumları yapıldı.