Eşinden helallik isteyen imam canına kıydı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Olay, bugün sabah saatlerinde Perşembe’nin Şenyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenyurt mahallesinde imam hatiplik görevi yapan H.A. girdiği bunalımdan kurtulamayarak kendi canına kıydı.

İmam Hatip H.A.’nın son anlarında eşinden helallik istediği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.

Olay, mahalle sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Mahallede derin bir üzüntü yaratan bu intihar sonrası yetkililer, intiharla ilgili harekete geçerek soruşturma başlattı.