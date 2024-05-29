Eşinden helallik isteyen imam canına kıydı

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Eşinden helallik isteyen imam canına kıydı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. İlçede imamlık yapan H.A., girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Olay, bugün sabah saatlerinde Perşembe’nin Şenyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenyurt mahallesinde imam hatiplik görevi yapan H.A. girdiği bunalımdan kurtulamayarak kendi canına kıydı.

adanagorsel-001.jpgİmam Hatip H.A.’nın son anlarında eşinden helallik istediği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.

Olay, mahalle sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Mahallede derin bir üzüntü yaratan bu intihar sonrası yetkililer, intiharla ilgili harekete geçerek soruşturma başlattı.

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