Eşinden şüphelenen koca, çocuğuna DNA testi yaptırdı! Hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de bir şirkette Ege Bölge Müdürü Gürkan Ü. (41) 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu giden evlilikleri bir yıl sonra A. (6) adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Aradan geçen zamanda İş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı.

OĞLU HAKKINDA ŞÜPHESİ BAŞLADI

Evlilikleri çatırdamaya başlayan çift, 2018'de boşanmaya karar verdi. Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası sürerken oğlu A. ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek için özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü.'nün dünyası başına yıkıldı.

4 CELSE BOYUNCA ÇOCUĞU KAÇIRDI

Bu şok gelişme üzerine Gürkan Ü. soluğu avukatı Bahar ve Gökhan Uluhan'ın yanında aldı. Avukatı aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde soybağının reddi davası açtı. Mahkeme çocuğun babasının Gürkan Ü.'nün olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Ayşen Ü., çocuğu 4 celse boyunca kaçırarak DNA testi yapılmasını geciktirdi.

Ayşen Ü., çocuğu 4 celse sonra DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na getirdi. Adli Tıpta çocuktan, anne ve babadan alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan incelemede A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu küçük A., Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. 5 yıl boyunca kendi oğlu olarak bildiği A.'ya babalık yapmak zorunda kalan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de boşanma davası sonucunda yedi.

ÖDÜL GİBİ TAZMİNAT

Ayşen Ü.'nün avukatı A.'nın annesinin müvekkili olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığını belirterek çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Evliyken karısının kendisini başka biriyle aldatıp bir de çocuk yapmasına rağmen Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi Ayşen Ü.'ye adeta ödül gibi tazminat verdi.

TELEFONDAKİ YAZIŞMALAR KUSUR OLARAK GÖRÜLDÜ

Mahkeme Gürkan Ü.'nün müşterileri için kendi telefonundan eskort kadınlarla yaptığı yazışmaları kusur olarak gördü. Bu nedenle iki taraf eşit derecede kusurlu bulundu. Mahkeme Ayşen Ü.'nün 25 bin lira, Gürkan Ü.'nün ise 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ayşen Ü.'nün yoksulluk nafakası talebi ise reddedildi.



ADALETE OLAN GÜVENİM SARSILDI

Olayın ardından duygusal çöküş yaşayan Gürkan Ü., içini Sabah'a döktü. Evliyken eşinin hamileliğini 4. ayda söylemesi nedeniyle aklında soru işaretleri oluştuğunu anlatan Gürkan Ü., "Boşanma davası devam ederken yaptırdığım DNA testi ile şüphelerimde haklı olduğumu ispat ettim. Bunu öğrenmem manevi olarak beni çok yıprattı. "İşimden ayrılmak zorunda kaldım. Erkeklik onurum incindi. Evlilik beklentim ve babalık hayalim kalmadı. Rüyalarımda çocuğun bana 'baba' diye haykırdığını görüyorum. Boşanma davası sonunda mahkemenin ikimizi eşit kusurda bulup tazminata hükmetmesi adalete olan güvenimi sarstı" diye konuştu.

250 BİN LİRAYA YAKIN MASRAF YAPTIM

Eski eşi erkek çocuk dünyaya getirdiği için adet olarak 5 taş yüzük aldığını anlatan Gürkan Ü., "Doğumundan 5 yaşına kadar çocuk için yaptığım tüm masrafları, aldığım hediyeleri isteyeceğim. Çocuk için ödediğim nafakaların iadesini de talep edeceğim.

"Bu dava benim için paradan çok gurur meselesi oldu. 250 bin liraya yakın masraf yaptım. Çocuk ile aramızda manevi bir bağ oluşmuştu. Ortak tanıdıklarımız boşandıktan sonra çocuğum ile neden ilgilenmediğimi sordular."

"Ben de mecbur kalınca çocuğun benden olmadığını söyledim. Bunu söylediğim için kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında dava açtılar. Para cezası aldım. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Manevi olarak yaşadığım çöküntü yetmezmiş gibi bir de bunlarla uğraştım" diye konuştu.

