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İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB kasasından yapılan metronun açılışını yaptı. Görüntüler sosyal medyada olaylar olurken Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağrı Develioğlu, Erdoğan'ın yaptık dediği ancak yapmadığı hizmetleri derledi. İşte o hizmetler...

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'biz yaptık' dediği hizmetler

İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu’nun açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarında, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı görüldü.

Erdoğan konuşmasında dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde…

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbulumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu arada Erdoğan’ın açılış sırasında ‘İBB’ logosunun bir pankartla gizlendiği metro önünde poz vermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bu konu üzerine Erdoğan'ın daha önce yapmadıkları halde "yaptık" dediği hizmetler de yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Çağrı Develioğlu, Erdoğan'ın yaptık dediği ancak yapmadığı hizmetleri açıkladı.

İŞTE O FAALİYETLER

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI

Erdoğan, 28 Nisan 2018'de İzmir mitinginde, “Bundan 15 sene önce koskoca İzmir'in doğru dürüst havalimanı var mıydı, biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık” demişti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal tarafından açıldı.

ADIYAMAN HAVALİMANI

1 Haziran 2018'de Adıyaman'da miting düzenleyen Erdoğan, “Adıyaman'da havalimanı var mıydı, biz yaptık biz” ifadesini kullanmıştı. Ancak Adıyaman Havalimanı, AKP kurulmadan 3 yıl önce yani 1998'de hizmete girdi.

ESENBOĞA HAVALİMANI

2 Aralık 2016'da Ankara'da otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “Ankara'da 14 sene önce havalimanı var mıydı?” demişti. Erdoğan, 2002 yılına işaret etmişti. Ancak başkentteki Esenboğa Havalimanı 1955 yılında yapıldı.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, “Üniversiteyi Isparta'ya kim yaptı, üniversiteyi Isparta'ya kim getirdi, biz getirdik biz” demişti. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluş tarihi 1992’dir.

MALATYA VE ZONGULDAK’TA ÜNİVERSİTELER

Malatya mitinginde “Üniversiteyi biz yaptık mı, yaptık” demişti. Malatya İnönü Üniversitesi'nin kuruluş tarihi 1975. Zonguldak mitinginde ise “Zonguldak'ta üniversite var mıydı, üniversiteyi 2007'de biz kurduk” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1992'de açıldı.

MUŞ HAVALİMANI

Muş'taki mitingde “15 yıl önce Muş'ta havaalanı yapılacak deseler kim inanırdı? Biz yaptık” demişti. Muş Havalimanı 1992 yılında sivil kullanıma açıldı, 2000 yılında terminal binası yapıldı, bu binanın açılışını da dönemin Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli yaptı.

BUZDOLABI VE AMBULANS

Erdoğan 17 Mart 2022'de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasında “Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor hem oynanan oyunu görüyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu” demişti.

Erdoğan bazı konuşmalarında da AKP iktidarından önce MR cihazı, buzdolabı ve fırın da olmadığını savunup şunları söylemişti:

Biz gelmeden önce MR mı vardı, biz gelmeden önce tomografi mi vardı. Ambulansları köpekler çekiyordu, 15 sene önce evlerde fırın mı vardı? Biz gelmeden önce, Türkiye'de 15 sene önce, acaba evlerde buzdolabı mı bulunuyordu, bizden önce cenaze yıkayacak imam yoktu, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu.

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Doğrucu Davut
4.10.2022 10:46
Bu yalancılara inanan bir kitleye ne kitlersen kitle hesabı takılıyor bu üç kağıtçılar  
 
aeg
4.10.2022 10:38
Evreni ben yaratım derse şaşırmayın...  
 
vatandaş
4.10.2022 10:36
arabayıda bunlar buldu  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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