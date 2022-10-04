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  • Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye DNA yanıtı: Testi birlikte yaptıralım, kimin ne olduğu ortaya çıksın

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye DNA yanıtı: Testi birlikte yaptıralım, kimin ne olduğu ortaya çıksın

MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısını hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na "DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" demişti. Kılıçdaroğlu ilk grup toplantısında Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Beraber DNA testi yaptıralım, kimin ne olduğu çıksın ortaya" dedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:37
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CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi: Beraber DNA testi yaptıralım, kimin ne olduğu çıksın ortaya

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye DNA yanıtı: Testi birlikte yaptıralım, kimin ne olduğu ortaya çıksın
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MHP Genel Başkanı bugün gerçekleşen partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşmuş, Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenmişti. Ancak Bahçeli'nin asıl hedefindeki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısını hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslenmiş ve "DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur; kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun" demişti.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ: TESTİ BİRLİKTE YAPTIRALIM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, kendisine "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" diyen Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yaptıracağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğüne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivi'ne bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefiyse benim kimliğim de benim şerefimdir."

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Abdullah
4.10.2022 15:07
Hiç beklemiyordun degilmi böyle bir cevabı. Tatmin oldunmu.  
 
Yok Canim
4.10.2022 14:51
Agzindan cikan laftan haberi olmayan tipler ile "yonetilen" bir seksen bes milyon.  
 
FARUK
4.10.2022 14:43
devlet memurunda nasıl çalışma yaş sınırı var 65 yaş.65 yaş üstü siyasetçilerde emekliye ayrılacak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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