Eşini kurtarırken enkaz altında kalan depremzededen kötü haber

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Hatay’da yaşadığı binanın bir kısmı çökerken eşinin çıkmasına yardım eden ancak ayağının üzerine düşen parçalar nedeniyle enkazda sıkışan 4 aylık evli 28 yaşındaki Ali Aslan, o halde başka bir vatandaşın kurtulmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Tedavi için İstanbul’a getirilen ve bir ayağının parmakları kesilen Aslan, “Binanın bir kısmı çöktü, sıkıştım, altımda biri vardı, enkazı temizledik, onu çıkarabildim. 3,5 - 4 saat orada kaldım. Eşime bayağı bağırdım, git dedim, korkum vardı, eşime bir şey olmasın diye ona rağmen hiç bir şekilde beni terk etmedi, yardım çağırmaya çalıştı. Ayak parmak uçlarımın alt tarafının yarısından fazlası aşağı doğru ezilmiş, ondan dolayı kestiler. Tedavi sonrası ilk önce eşime, aileme sarılmak istiyorum. Yürümek, koşmak istiyorum” sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken yaralı vatandaşların tedavisi de Türkiye'nin birçok noktasında devam ediyor. 4 aylık evli olan 28 yaşındaki elektrik teknisyeni Ali Aslan da depreme eşiyle birlikte Hatay Antakya'daki beş katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde yakalandı. Depremi hisseder hissetmez edinilen bilgiye göre, eşini dışarı çıkarmaya çalışan Aslan'ın ayağının üzerine binadan parçalar düştü. Eşine gitmesini söylemesine rağmen kendisini beklediğini anlatan Aslan, enkazda yaklaşık 4 saat kaldı. Ayağı sıkışmasına rağmen enkazda yanındaki kişinin çıkmasına yardım eden Aslan, sonrasında yakınlarının kendisini kurtarmasıyla hastaneye kaldırıldı. Aslan, gördüğü çeşitli tedavilerin ardından İstanbul'a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Ağabeyi Süleyman Aslan ile İstanbul'da olan Aslan'ın ayağındaki ezilmeler nedeniyle ayak başparmaklarının kesildiği öğrenildi. Aslan hasta yatağında deprem anını ve yaşadıklarını anlattı.

“EŞİME BİR ŞEY OLSUN İSTEMİYORDUM, BENİ HİÇ BİR ŞEKİLDE TERK ETMEDİ

Deprem anında eşinin kendisini bırakmak istemediğini anlatan Aslan, “Eşim çıktı, sonra bana seslendi, iyi olduğumu söyledim. Olay yerini terk etmesini istedim. Artçı depremler devam ediyordu ona bir şey olmasını istemiyordum, ana olsun ona olmasın istiyordum. O yüzden bayağı bağırdım, git dedim ona rağmen hiç bir şekilde beni terk etmedi, yardım çağırmaya çalıştı. Tek yapabildiği yardım göndermek oldu ama gönderdiği kişiler beni çıkaramadı, bayağı sıkıştığımı söylediler. Eşim şu an iyi Allah’a şükür. Tedavi sonrası ilk önce eşime, aileme sarılmak istiyorum. Ablam enkaz altından kurtuldu onu görmek istiyorum. Biraz yürümek, koşmak istiyorum, yeni bir hayat kurmaya çalışacağım” dedi.

“ALTIMDA BİRİ VARDI, ÜSTÜMÜZDEKİ KOLON TAŞLARINI TEMİZLEDİK, YAVAŞ YAVAŞ ÇIKARABİLDİM”

Deprem anında yaşananları anlatan 28 yaşındaki Ali Aslan, "Bina 5 katlıydı, ben 2. katında oturuyordum. Ben hemen uyandım, eşimi uyandırdım. O anda ne yapacağımıza karar vermedik, içeri geçip bir kolon altında mı kalsak dışarı doğru mu kaçsak git gellerde kaldık. Sonra dışarı çıkmaya karar verdik. Yarısında bina yıkıldı, yıkıldığı gibi enkaz altında kaldım, bina yan durdu, bir kısmı aşağı doğru çöktü. Ben sıkıştım hemen altımda biri vardı, üstümüzde kolon taşları vardı, onları biraz biraz temizledik. Yavaş yavaş çıkarabildim, tanımıyorum ama alt komşumuzun yeğeni galiba, iş arkadaşlarım hayatını kaybetti. 3,5-4 saat orada kaldım. Ailem, ağabeyim gelip beni çıkarttılar, o şekilde kurtuldum. Korkum vardı, eşime bir şey olmasın diye sonra sakin kalmaya çalıştım. Durumum iyiydi, Allah’a şükür nefes alabiliyordum. Artçı depremlerin devam etmesi beni ürküttü. Yan tarafımda bir bina vardı, o yıkılmadı, onun yıkılmasından korktum. Üstüme yıkılsaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi. Allah’a binlerce kere şükürler olsun, yıkılmadı. Hatay’daki hastaneler de yıkılmıştı, Konya ambulansıyla Adana Şehir Hastanesi’ne geçtik. Orada ilk operasyonu geçirdim, sonra buraya sevk ettiler. Hemen yine operasyona aldılar, enfeksiyon kapmış galiba ayağımda temizleme işlemi yaptılar. Ayağımın parmak uçlarımın alt tarafını yarısından fazlası aşağı doğru ezilmiş, ondan dolayı kestiler” şeklinde konuştu.