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Eşini neşterle yaralayan sanığın cezası belli oldu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini neşterle yaralayan sanık, yeniden yargılandığı davada, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:06
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Eşini neşterle yaralayan sanığın cezası belli oldu

Eşini neşterle yaralayan sanığın cezası belli oldu
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin "eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdiği dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmada tutuklu sanık A.S. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, bozma ilamına ilişkin aleyhte hususları kabul etmediğini, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Müştekinin ifadesinin çelişkili olduğunu öne süren A.S, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık A.S'ye "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, olayın teşebbüste kalması nedeniyle cezayı 17 yıla indirerek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Niğde'de yaşayan mağdur M.S, 14 Temmuz 2019'da, Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan izinli çıkan boşanma aşamasındaki eşi sanık A.S. ile karşılaşmamak için Kayseri'deki kardeşinin evine gelmişti. A.S. de eşinin kardeşinin ikametine gelerek tartıştığı müştekiye tokat atmış, yanında bulunan neşterle boğazını kesmeye çalışmış ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Olayın ardından yakalanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan hükümlüye ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verilmişti. M.S. ise bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Müşteki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının istinafa taşıdığı dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek, makul bir ceza tayini yerine 14 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini" gerekçesiyle dosyayı bozarak yerel mahkemeye göndermişti.(AA)
 

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