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Sokak ortasında boşandığı eşini tabancayla vurdu. Her gün bir kadın öldürülüyor

Ankara'da Mehmet E. (55), eski eşi Pelin C.'yi (47) sokak ortasında tabancayla ateş edip yaraladı. Yardım etmek isteyenlere tabanca doğrultan Mehmet E., ikna edilerek gözaltına alındı. İktidara göre kadın cinayetleri azalırken, her gün bir kadın cinayete kurban gidiyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 01:37
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Ankara'da sokak ortasında boşandığı eşini tabancayla vurdu. Yardım etmek isteyenlere tabanca doğrultu. İktidara göre kadın cinayetleri azalmıştı. Her gün bir kadın öldürülüyor

Sokak ortasında boşandığı eşini tabancayla vurdu. Her gün bir kadın öldürülüyor
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Kadına şiddet son bulmuyor! Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

DHA’nın haberine göre; Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. Eski eşiyle tartışan Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Eski eşini silahla vurup ölmesi için başında bekledi

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

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SİLAHI BAŞINA DAYADI

Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hasan emmi
13.12.2022 09:32
AKP ye inanıyormusunuz. Hiç bir dediği doğru çlkmadı zaten. Alışkanlık yaptı. Bundan sonrada doğruyu söyleyemez ler.  
 
misafir
13.12.2022 01:42
bunların sorumlusu siyasiler ve din adamları. milletin ruh sağlığını bozdular. gelişmiş ülkelerde böyle vakaların oranı nedir?  
 
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