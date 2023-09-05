Ankara'da iki gün önce meydana gelen olayda, Cevdet Dündar, trafikte tartıştığı H.K. ve oğlu A.K.'ye silah çekti. Kavgayı ayırmak için araya giren Kızhanım Dündar (66), eşinin silahını yanlışlıkla ateşlemesi sonucu kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Talihsiz kadın için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dündar'ın naaşı, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cevdet Dündar ile H.K. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise serbest bırakıldı.

Eşinin kazara silahla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı.