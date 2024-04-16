Eski adı ‘Twitter’ yeni adı ‘X’ Türkiye’de dükkanı neden kapatacak

Çelik, “X’e kısıtlama an meselesi” başlıklı yazısında Elon Musk’ın X için Türkiye’ye bir temsilci atamadığını ve 40 milyon lira para ceza kesildiğini hatırlattı.

Türkiye’nin X’e temsilci ataması için 3 ay süre verdiğini belirten Çelik, bu sürenin dolduğunu yazdı.

Aynı X’in Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’na uyum gösterdiğini vurgulayan Çelik, Türkiye’ye karşı tutumumun ‘hoş’ karşılanmadığını belirtti.

Çelik, “Yetkililerden edindiğim bilgiye göre X’e verilen mühlet, geride yerel seçim sürecine denk geldiği ve bu nedenle spekülasyonlara neden olmaması için uygulanmadı. Gelinen aşamada yaptırımlara rağmen; idari para cezalarını ödemediği gibi mevcut tutumundan geri adım atmayan X’in, bir sonraki aşama olan internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılmasından başka seçenek görünmüyor. Bu durumda X, yani Twitter “Türkiye’de kullanılamaz” hale gelecek” ifadelerini kullandı.