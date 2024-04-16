Ümit Dikbayır Akşener’in partiyi birlikte yönettiği 3 kişiyi deşifre etti! Hem akrabası hem de İYİ Parti’nin kasasıydı

Kaynak: TV100
Ümit Dikbayır Akşener’in partiyi birlikte yönettiği 3 kişiyi deşifre etti! Hem akrabası hem de İYİ Parti’nin kasasıydı
İYİ Parti’den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı bir canlı yayında Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

İYİ Parti’den geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihraç edilen Ümit Dikbayır Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk oldu.

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Partinin kuruluştan itibaren kasasından sorumlu olan ve aynı zamanda Akşener’le akrabalığı bulunan Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi, oğlu ve özel kalemi Esma Bekar’la birlikte partiyi yönettiğini ileri sürdü.

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EŞİ, OĞLU VE ÖZEL KALEMİ YÖNETİYOR

"Meral Akşener doğru bir karar almıştır. Ben daha önce Meral Akşener’in bir güven oyu alması gerektiğini söylemiştim zaten." diyen Dikbayır, "Bu partide asıl siyasi işler başkanı Meral Akşener’in eşidir. Medya propaganda başkanı oğludur. Bu partide asıl genel sekreter özel kalemidir." açıklamasında bulundu.

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