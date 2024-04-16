Erdoğan ansızın operasyon yapacak! İktidar medyası kimlerin üstünün çizildiğini sızdırdı

31 Mart yerel seçimler sonrasında AKP’de büyük bir tartışma başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim faturasını kimlere keseceği merak konusu oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye Gazetesi bugün manşetinden dikkat çeken bir haber duyurdu.

“AK Parti’de operasyon zamanı, seçim ‘faturası’ geliyor” başlığını taşıyan haberde Erdoğan’ın kimleri ve ne zaman görevden alacağı bilgilerine yer verildi.

Emre Özcan imzalı haberde, Erdoğan’ın bu haftadan itibaren ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi yapacağı iddia edildi.

SONBAHARDA NEŞTER VURULACAK

Söz konusu haberde, “AK Parti’nin geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinden sonra MKYK’da değişim olsa da, genel başkan yardımcılığı konusunda köklü bir değişim yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı, parti yönetimindeki asıl değişimin mahallî seçim sonrasına bırakıldığı mesajını vermişti. Takvimde sürpriz bir değişiklik olmadığı takdirde seçim sonrasına bırakılan 8. Olağan Kongre’nin sonbaharda yapılması planlanıyor. Kongrenin geçen yıl yapılan 4. Olağanüstü Kongre gibi ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde kongrede Erdoğan’ın MYK’yı kökten değiştireceği dillendiriliyor” ifadelerine yer verildi.