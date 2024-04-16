Fatih Portakal’ın anketine 64 bin kişi katıldı! Bahçeli ile Akşener’i çok kızdıracak sonuçlar

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, X(Twitter) hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir anket yayınladı.

“AKŞENER NEREDE HATA YAPTI?”

Portakal, takipçilerine “İYİ Parti lideri Meral Akşener sizce nerede hata yaptı?” diye sordu, 38 bin 651 kişi yanıtladı.

%63,6 muhalefete savaş açarak, %23,5 6’lı masaya geri dönerek, %9,3 siyaseti bırakmayarak ve %3,5 şaibeli para iddiaları yanıtını verdi.

“BAHÇELİ NEDEN ‘KAL’ DEDİ?”

Portakal bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir anket yaptı, takipçilerine “Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e sizce neden ‘partinin başında kal, ayrılma’ dedi” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanlardan” %38,6 kendi geleceği, %37 Cumhur İttifakı için, %18,5 İYİ Parti’yi 0’lamak için, %5,9 Meral Hanım’ı sevdiği için” şıklarını tercih etti.