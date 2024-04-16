Fatih Portakal’ın anketine 64 bin kişi katıldı! Bahçeli ile Akşener’i çok kızdıracak sonuçlar

Kaynak: Haber Merkezi Serkan Talan
Fatih Portakal’ın anketine 64 bin kişi katıldı! Bahçeli ile Akşener’i çok kızdıracak sonuçlar
Gazeteci Fatih Portakal, takipçilerine Bahçeli ve Akşener ile ilgili iki farklı soru sordu. Portakal’ın sorularını 64 bin kişi yanıtladı.

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, X(Twitter) hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir anket yayınladı.

“AKŞENER NEREDE HATA YAPTI?”

Portakal, takipçilerine “İYİ Parti lideri Meral Akşener sizce nerede hata yaptı?” diye sordu, 38 bin 651 kişi yanıtladı.

%63,6 muhalefete savaş açarak, %23,5 6’lı masaya geri dönerek, %9,3 siyaseti bırakmayarak ve %3,5 şaibeli para iddiaları yanıtını verdi.

aksener1.jpg

“BAHÇELİ NEDEN ‘KAL’ DEDİ?”

Portakal bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir anket yaptı, takipçilerine “Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e sizce neden ‘partinin başında kal, ayrılma’ dedi” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanlardan” %38,6 kendi geleceği, %37 Cumhur İttifakı için, %18,5 İYİ Parti’yi 0’lamak için, %5,9 Meral Hanım’ı sevdiği için” şıklarını tercih etti.

bahceli1.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan ansızın operasyon yapacak! İktidar medyası kimlerin üstünün çizildiğini sızdırdı
Kayseri’de üretilen Türk malı Gürcistan’da 360 TL Türkiye’de 600 TL
Beypazarı Maden Suyu hakkında şoke eden rapor! İsviçre’nin neden yasakladığı ortaya çıktı
Eski adı ‘Twitter’ yeni adı ‘X’ Türkiye’de dükkanı neden kapatacak
Selçuk Bayraktar’dan hem Türkçe hem Kürtçe yanıt! PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci ‘Kürdistan’dan defol’ dedi
Bahçeli’den ilginç karar! Kadın makamına erkek atadı
Son Haberler
Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı Gündem
Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
Şakkadanak Necmettin'den Saray'a zalim öneri. Ancak bir kalpsiz bunu önerirdi Gündem
Şakkadanak Necmettin'den Saray'a zalim öneri. Ancak bir kalpsiz bunu önerirdi
Kızıl Goncalar’a savcı geliyor Magazin
Kızıl Goncalar’a savcı geliyor
ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış Gündem
ODTÜ öğretim üyesi büyük skandalı canlı yayında açıkladı! Soruları vermişler karı koca 100 sorunun 100'ünü de yapmış
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı Spor
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı
Bakan Fidan yarın Katar'a gidiyor Gündem
Bakan Fidan yarın Katar'a gidiyor
Hastalıklara karşı bünyeyi çelik gibi yapıyor. Kilosu 1.000 TL'ye satılıyor. En değerlisi Mersin'de toplanıyor Sağlık
Hastalıklara karşı bünyeyi çelik gibi yapıyor. Kilosu 1.000 TL'ye satılıyor. En değerlisi Mersin'de toplanıyor