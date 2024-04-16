Beypazarı Maden Suyu hakkında şoke eden rapor! İsviçre’nin neden yasakladığı ortaya çıktı

Türkiye’de en çok tüketilen maden suyu markalarından “Beypazarı” hakkında İsviçre’den dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun paylaştığı rapora göre Beypazarı Maden Suyu’nda yüksek miktarda “bor” bulundu.

Bu nedenle satışının yasaklanması ve tüketilmemesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca Beypazarı Maden Suyu’nun içinde bulunan “Bor”un insan sağlığını tehlikeye soktuğunu, hamile kadınlarda ise çocuk gelişimini engellediği bilgilerine yer verildi.

İşte Beypazarı ile ilgili hazırlanan raporda yazılanlar:

“Genel uyarı: Çok yüksek bor içeriği

Beypazarı marka maden suyu

Resmi inceleme kapsamında maden suyundaki bor içeriğinin çok yüksek olduğu tespit edildi.

Federal Gıda Güvenliği Dairesi ve Veteriner İşleri (BLV), Beypazarı markasına ait maden suyunun kullanılmamasını tavsiye ediyor.

BAK-SAN GmbH şirketi markanın ürünü derhal kaldırdı, satıştan çekildi ve geri çağırma başlatıldı.

Bu ürün nasıl bir tehlike yaratıyor?

Yapılan incelemede, Beypazarı maden suyu içeriğinde insan sağlığını tehlikeye sokan “Bor maddesi” bulunurken, kadınlarda ise hamilelikte çocuk gelişimini engelleyen ciddi yan etkileri tespit edildi.”