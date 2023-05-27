Eski AKP’li, Akşener’e söz verdi: AKP üyeliğimi iptal ettim Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim

ANKA’da yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçilerin sorunlarını dinledi.



Bu sırada kendisini çağdaş ve muhafazakâr olarak tanımlayan bir kadın, Akşener ile sohbet etmek için fabrikaya geldiğini söyledi. 2012 yılından beri AKP teşkilatı içerisinde olduğunu belirten kadın, “En son yerel seçimlerden sonra üyeliğimi sildim.” dedi.



“BİR DAHA PARLAMENTER SİSTEM KONUŞAMAYIZ”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden başörtüsü nedeniyle çekincesi olduğunu ifade eden kadın, geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlatması üzerine de Akşener, şunları söyledi:



“Onları yaşadık. Şimdi herkes bundan ders çıkardı. Hiçbirinizi tehdit etmediler, ben edildim. Kadın olduğum için yağlı kazığa oturtulmak istendim. Şimdi biz haksızlığa karşı duruyoruz. Benim derdim şu. Sayın Erdoğan özne değil. Sayın Erdoğan’a dair hakaret edici bir sözüm bu zamana kadar olmamıştır. Bana neler denmesine rağmen… Bu sistem berbat. Son defa seçime gidiyoruz. Üçüncü seçimi de aldıktan sonra bir daha parlamenter sistem konuşamayız. 5 yıl bittikten sonra Sayın Erdoğan aday olamıyor. Bu tayfanın içinden birisi seçilecek; başbakan veya cumhurbaşkanı değil, başkan seçilecek. O manyak güçlerin sahibi olarak gelecek. O zaman ben dahil yeniden kavga edeceğiz. Buna gerek yok diyorum. Bıktım ben. Yoruldum. Kemal Bey, o sözleri için özür diledi. ‘Haklıyım’ dese ben yanında durmazdım. Bu tavrını koymamış olsa durmazdım.”

“BİZ BUNLARI YAŞADIK AMA BİR DAHA YAŞAMAYACAĞIZ”

Akşener ve kadın, birbirine sarıldı. Akşener, “Biz bunları yaşadık ama bir daha yaşamayacağız.” dedi. Kadın da “Ben üniversiteden mezun oldum, türban sorunu kalktı.” karşılığını verdi. Akşener’in Kılıçdaroğlu adına oy istemesi üzerine kadın da “Kendi adıma söz veriyorum. Şunu tekrar söylüyorum, sadece sizin için.” dedi. Akşener ise “Yamuk yapanın saçını başını yolmak da benim görevim.” esprisini yaptı.