Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim öncesi önemli uyarı. "Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı sandık çağrısında "Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!" notuyla "Sevgili halkım size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Senin oyun onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız" dedi.