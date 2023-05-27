Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim öncesi önemli uyarı. "Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız"

Türkiye yarın cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Saat 08:00'de başlayacak oy verme işlemi 17:00'ye kadar sürecek.
Cumhurbaşkanı adayları da seçime sayılı saatler kala seçmenlere çağrılarını sürdürüyor.
BTK'nın SMS engellemesi ile karşılaşan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından seçmene çağrıda bulundu.
"Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!" notuyla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, seçmene sandığı koruma çağrısı yaptı.
'ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANALIM'
Kılıçdaroğlu videoda şunları kaydetti:
Sevgili halkım size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım.
Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım. Oy sayımını izleyelim. Islak imzalı tutanakları kontrol edelim. Fotoğrafını çekelim. Sadece bir adım kaldı.
Senin oyun onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.