Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen vatandaşlar için 'Yeni Bir Ev Kayıt Sistemi'ni duyurdu

(ANKA) Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde evini, işyerini, ahırını kaybeden yurttaşların evlerini, işyerini ve ahırlarını yeniden inşa ederek ücret verileceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne ilişkin, “Yeni Bir Ev Kayıt Sistemi” başlıklı “yenibirev.chp.org.tr” adlı bir internet sitesi açıldı.

Sitede Kılıçdaroğlu’nun, “Değerli Halkım, Cumhurbaşkanı olunca; Size söz! Depremde evi yıkılan, ağır ve orta hasar gören vatandaşlarımızın yeni evini ücretsiz olarak yapacağız! Şimdi sizden isteğim, Yeni Bir Ev Kayıt Sistemi'mize başvuru yapmanızdır” mesajı yer alıyor.

FORMU DOLDURACAKLAR

Sitede depremden etkilenen vatandaşlar için; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, iletişim numarası, e-posta (varsa) hanede yaşayan kişi sayısı, il, ilçe, mahalle ve açık adres bölümleri bulunuyor.

İl seçenekleri arasında depremden etkilenen 11 il; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.