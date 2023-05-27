Cemre e-posta gönderdi, Akşener evine gidip ikna etti

Cemre isimli genç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e e-posta göndererek, babasını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için ikna etmesini istedi. Akşener, ailenin evine giderek Cemre'nin babasını ikna etti.

Cemre e-posta gönderdi, Akşener evine gidip ikna etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cemre isimli bir gencin kendisine e-posta göndererek, evlerine gelip babasını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesi için ikna etmesini istedi.

E-posta üzerine Cemre isimli gencin ailesinin evine giden Meral Akşener, Cemre’nin babasını Kılıçdaroğlu’na oy vermesi için ikna etti.

Akşener, o ziyareti “Cemre kızım mail atmış; ikinci turda oyunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi için evlerine gelip babasını ikna etmemi istemiş. Ben de kalktım, geldim. Hakan kardeşimden de söz aldım. Gençlerimizin tükenmeyen azmiyle bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz…” ifadeleriyle ve ziyaretten fotoğraflarla duyurdu.

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