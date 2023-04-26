Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren zanlı tutuklandı

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren zanlı Gani Güngör, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı Gani Güngör, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

"BANA SİLAH ÇEKTİ" İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Gani Güngör, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

İfadesinde, Aypek ile imzaladığı bir senet nedeniyle aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olduğunu, bunu konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini iddia eden Gani Güngör'ün çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gani Güngör, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlı Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

73 yaşındaki Mehmet Aypek'in koruması ve şoförü olduğu öğrenilen Gani Güngör, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde dün akşam saatlerinde Aypek'i tabancayla yaralamış, iş merkezi civarında bulunan ve silah seslerini duyan yunus ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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