Eski Bakan Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli old

Erdoğan'ı alkışlamadığı fotoğrafı bir dönem gündemde çokça konuşulan Lütfi Elvan, Kalyoncu Holding'de üst düzey göreve getirildi.

Eski Bakan Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli old

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlamadığı fotoğraf ile bir dönem çokça konuşulmuştu.

Lütfi Elvan, devletten en çok ihale alan şirketlerden olan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Elvan, "Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız." ifadelerine yer verdi.

Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Elvan, "Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding’in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum." açıklamasında bulundu.

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Kalyoncuların temsilcisi Orhan Cemal Kalyoncu, Mehmet Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde görüntülenmişti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise konu ile ilgili şunları aktardı:

"Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki kariyerinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanlığı ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan’ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding’in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum. Diğer yandan; son dört yıldır Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı olarak kurumumuzda çok başarılı işlere imza atan Sayın Mustafa Koçar’ın da yeni görevini tebrik ediyor; muvaffakiyetinin devamını diliyorum."

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