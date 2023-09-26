Lütfi Elvan'ın Mehmet Şimşek'in yerine geçtiği öne sürülmüştü. Bakanlıktan açıklama geldi

ODA TV'nin haberine göre; Elvan, bu görev için İstanbul’a taşındı. Kalyon Holding, daha önce de Mehmet Şimşek gibi bir başka eski bakanı bünyesine katmıştı.

AKP hükümetine yakın şirketlerde görev değişimi

Kalyon Holding’in yanı sıra AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen bir başka şirket olan Kazancı Holding de eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Ağbal, Merkez Bankası’ndaki kısa süreli görevinin ardından bu şirkete geçti.

Kamu ihaleleri ve siyaset arasındaki ilişki

Kamu ihalelerinde en çok pay alan şirketlerin AKP hükümetinde görev yapmış Maliye Bakanlarını veya Merkez Bankası Başkanlarını bünyelerine katmaları, kamu ihaleleri ve siyaset arasındaki ilişkiyi gündeme getirdi. Bu şirketlerin, hükümetle olan yakın ilişkilerini sürdürmek için bu görevlendirmeleri yaptığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada Mehmet Şimşek'in Kalyon Holding'te çalışmadığına vurgu yapılarak yapılan haber yalanlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oda TV internet sitesinde akşam üzeri yayınlanan "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberin Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."