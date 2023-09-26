Lütfi Elvan'ın Mehmet Şimşek'in yerine geçtiği öne sürülmüştü. Bakanlıktan açıklama geldi

Kamu ihalelerinde en çok pay alan şirketlerden biri olan Kalyon Holding, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı Başkan Vekili olarak atadığı iddia edilmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lütfi Elvan'ın Mehmet Şimşek'in yerine geçtiği öne sürülmüştü. Bakanlıktan açıklama geldi

ODA TV'nin haberine göre; Elvan, bu görev için İstanbul’a taşındı. Kalyon Holding, daha önce de Mehmet Şimşek gibi bir başka eski bakanı bünyesine katmıştı.

AKP hükümetine yakın şirketlerde görev değişimi

Kalyon Holding’in yanı sıra AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen bir başka şirket olan Kazancı Holding de eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Ağbal, Merkez Bankası’ndaki kısa süreli görevinin ardından bu şirkete geçti.

Kamu ihaleleri ve siyaset arasındaki ilişki

Kamu ihalelerinde en çok pay alan şirketlerin AKP hükümetinde görev yapmış Maliye Bakanlarını veya Merkez Bankası Başkanlarını bünyelerine katmaları, kamu ihaleleri ve siyaset arasındaki ilişkiyi gündeme getirdi. Bu şirketlerin, hükümetle olan yakın ilişkilerini sürdürmek için bu görevlendirmeleri yaptığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada Mehmet Şimşek'in Kalyon Holding'te çalışmadığına vurgu yapılarak yapılan haber yalanlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oda TV internet sitesinde akşam üzeri yayınlanan "Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi" başlıklı haberin Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

e9c4882e-879d-4ba1-a0d9-0557717900ff.jpeg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu