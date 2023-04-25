AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü

Nebati’nin selefi Lütfi Elvan, enflasyon konusunda Erdoğan ile ters düştü. AKP cephesinde yapılan enflasyon açıklamaları birbirini tutmadı.

AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü

AKP iktidarının yüksek enflasyonu düşürme vaadine ilişkin iddiaları günler geçtikçe değişkenlik gösteriyor.

TÜİK, mart ayı için yıllık enflasyonu yüzde 50,51, ENAG yüzde 112,51 olarak açıklamıştı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün 'dana eti' olmuştu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada enflasyonun ne zaman tek haneye ineceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÖNGÖRÜÖÜZ 2 YIL GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TEK HANELİ RAKAMLARA İNMESİ”

Ancak Elvan’ın söyledikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin vaatleriyle çelişti. Elvan, enflasyonun 2 yılda bir sürede tek haneye inebileceği öngördüklerini belirterek şunları dile getirdi:

“Türkiye’yi dünyadan soyutlayamayız, dünyadaki gelişmeleri görmemiz gerekiyor. Son 5 yılda biz ne yaşadık? Pandemi dönemi, arkasından ne oldu? Tüm üretim ve tedarik zincirlerinde bozulma oldu, onun arkasından ne oldu? Gıda ve emtia fiyatlarında ciddi artış söz konusu oldu. Küresel ölçekte enflasyonda artış söz konusu oldu.

Türkiye petrol, doğalgaz ithal eden bir ülke. Siz hangi ürününüze bakacak olursanız olun. Hangi üretim alanına gidecekseniz tarımdan, sanayiye her alanda siz petrolü, doğal gazı kullanıyorsunuz. Fiyatlarının artması, sizin doğal gaz ve petrol ithalatçısı olmanız fiyatlara yansıyor.

Bir miktar doğalgaz ve petrolde düşüş söz konusu oldu. Bununla birlikte enflasyona yönelik tedbirler alınıyor. Bizim öngörümüz 2 yıl gibi bir süre içerisinde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi.”

ERDOĞAN VE NABATİ ENFLASYONA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan 2022’nin sonunda enflasyonunun ne zaman düşeceğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise 2022’nin mart ayında, enflasyonla mücadeleyi “mali disiplin içerisinde” sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, 2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla girileceğini öne sürmüştü.

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