Murat Kurum 'İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var'

Kaynak: AA
Murat Kurum 'İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var'
Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşmaları programında “İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var” ifadelerinde bulundu.

Yarenlerin yöresel türküler seslendirdiği kilim serili sahneye protokol üyeleriyle gelen İBB adayı Murat Kurum, ayakkabılarını çıkararak yarenlerin baş ağasının yanına oturdu. Yarenler, aralarına katılan Murat Kurum'a geleneksel yelek ve kuşak giydirdi.

Konuşmasında mevcut İstanbul yönetimini eleştiren Kurum, İstanbul’un birçok hizmetten yoksun kaldığına vurgu yaptı.

Kurum, geçmişte nasıl çalıştıysa göreve geldiği zamanda aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğini belirterek , "31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için çarçur edenler var, diğer tarafta İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var." ifadelerini kullandı.

Programa, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çankırı Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can, İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan ile Çankırılılar katıldı.

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