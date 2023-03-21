Flaş… Flaş… Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu

YSK’nın seçim takvimini açıklaması sonrası milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları başladı. Yeni dönemde siyasete girmek isteyenlerden bir kişi dikkat çekti. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz memleketi Rize’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Yılmaz İYİ Parti’den aday adayı oldu.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz 1990’lı yıllarda Türk siyasetine damga vurmuştu.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut’un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. 1995 genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi.

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 Türkiye genel seçimlerinde meclise giremeyince istifa etti.