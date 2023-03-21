Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuru yapıldı. AKP’den üçüncü kez aday olabilir mi sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapıldı. AKP ve MHP temsilcileri, Erdoğan’ın adaylık başvurusu için YSK’ye geldi.

Parti temsilcileri, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu. Başvuru sonrası, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu.

YSK'NIN KARARIDIR

Açıklamalar sonrası gazetecilerin “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması tartışmaları”nı sorması üzerine AKP’li Yılmaz, “Seçim süreci başladıktan sonra, seçimle ilgili her türlü kararı alma YSK’nin kararındadır. Herkes her itirazını yapar, nihai kararı verecek olan YSK’nin kararıdır, mevzuatı dikkate alaraktan” ifadelerini kullandı.

Bu arada MHP’li Feti Yıldız’ın adaylık sorusuna, “Geçin bunları, bunlar ciddiyetsiz konular” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

Gazeteciler bu cevap üzerine HÜDA-PAR ile ilgili de soru sormak istedi ancak AKP ve MHP kurmayları soruyu dinlemeyip “Teşekkür ederiz” diyerek uzaklaştı.

ERDOĞAN’IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Anayasa’nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet, Erdoğan’ın 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyor. Cumhur İttifakı ise, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir kere aday olup seçildiğini 2014’teki seçimin sistem değişikliğinden önce olduğunu öne sürerek Erdoğan’ın son kez aday olabileceğini iddia ediyor. SOL Parti ise bugün, Erdoğan’ın aday olamayacağına dair YSK’ye resmi itiraz dilekçesi verdi.