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  • Ermenek'teki madenin patronu AKP'den aday adayı oldu. 18 işçi hayatını kaybetmişti

Ermenek'teki madenin patronu AKP'den aday adayı oldu. 18 işçi hayatını kaybetmişti

2014 yılında Ermenek'te 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Cenne Linyit Kömür İşletmeleri sahibi Abdullah Özbey, AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 00:11
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18 işçi hayatını kaybetmişti. Ermenek'teki madenin patronu AKP'den aday adayı oldu

Ermenek'teki madenin patronu AKP'den aday adayı oldu. 18 işçi hayatını kaybetmişti
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2014 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili bir süre tutuklu yargılanan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri sahibi Abdullah Özbey, AKP'den Konya milletvekili aday adayı oldu.

“HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH...”

Adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Özbey, şu ifadeleri kullandı:

“Haydi Bismillah… Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Partimiz'den Konya Milletvekili Aday Adaylığım hayırlı olsun inşallah. Türkiye'nin yüzyılında Konya'mızdan bu kutlu yolda, bu kutlu davamızda tüm ülkemize hayır getirecek işlerimizde milletimize hizmetkâr olmak niyetiyle Allah yolumuzu açık eylesin”

NE OLMUŞTU?

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu Köyü Cenne Mevkii’ndeki Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağında 2014 yılı Ekim ayında su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmalarında 18 işçinin cenazeleri ocaktan çıkartıldı.

İddianamede yer alan tutuklu sanıklar; Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek'in de bulunduğu 14 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diğer sanıklar barut biriminde görevli işçi N.Ö. ‘Yetkisi olmadığı halde belgelere imza atmak', puantör M.A. da faciayı ‘Bildirme yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 2016 yılında yapılan duruşmada avukatının istemi üzerine Abdullah Özbey Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mahkemenin verdiği cezalara yapılan itirazlar üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nde 13 Eylül 2017'de görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları artırıldı. Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali Kurt'un cezalarını 19 yıl üçer aya, maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in 11 yıl üç ay olan cezasını 19 yıl üç aya çıkarttı. Yaşananların ardından tutuklanan Abdullah Özbey, beş yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

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