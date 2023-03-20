Muharrem İnce: Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. 'Seçim 2. tura kalacak' deyip iddialı konuştu

Millet İttifakı’nın adayının Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve ATA İttifakı'nın adayının Oğan'ın olarak açıklanmasından sonra Memleket Partisi Genel Başkanı da adaylık için resmi başvuru yaptı. Başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, cumhurbaşkanı seçileceği iddiasını vurguladı.

"TROLLER ÖNCE İMAMOĞLU'NA SONRA AKŞENER'E İFTİRA ATTI, ŞİMDİ BANA SATAŞIYORLAR"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye bir troll cenneti. Bu troller önce sayın İmamoğlu'na, sonra Akşener'e yapacaklarını yaptılar, iftiralar attılar. Bu troll ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben çetin çevizim, pes etmem. İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız.

OY ORANINI AÇIKLADI! "AK PARTİ'NİN VE CHP'NİN İÇİNDEKİ ANKETÇİLER DE BİLİYOR"

Bugün oy oranımız 19-20'lerde. AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresinde bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bunu 50 günde herkes, bütün Türkiye görecek.

'SEÇİM 2. TURA KALACAK' İDDİASI

Bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok, kendi arabama biniyorum. Bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız, seçim 2. tura kalacak. 2. turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim.

"6'LI MASA YAPAMIYOR, BİZ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Troll ordularına verecek cevabımız var ama biz memleketi uçurumun kenarından çekip çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bugün adaylık için dilekçemi verdim. Sayın Erdoğan'ın Anayasa'mıza göre aday olamayacağı, onun da dilekçesi hazır. O itirazımızı da yapacağız. 6'lı masa bu itirazı yapamıyor, 'Biz kabul ediyoruz' diyorlar.