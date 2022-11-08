Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret. Kılıçdaroğlu Soylu hakkında uyuşturucu ithamında bulunmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine uyuşturucu tartışmaları üzerinden yüklenen ve istifa çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir paylaşımla yanıt verdi. Bakan Soylu paylaşımının sonunda "Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verilerini anımsattı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR HAKARET

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Soylu sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu için "Onursuz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

"SOYLU'NUN İTİRAFINA TEŞEKKÜR EDERİM"

“Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. 'Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor" diyor' diyor. Burası Kolombiya mı, Narcos'un dizisini mi, filmini mi izliyoruz? Ayda 20 bin yılda 260 bin eder. Bir de yakalanmayanlar 1 milyon eder. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar."

“SANIYORLAR Kİ BAY KEMAL GERİ ADIM ATACAK”

"Dava açıyorlar, sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10'uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Korkmuyorlar, çekinmiyorlar, hesaplaşıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz.”

MAFYA TÜRKİYE’DE AT KOŞTURUYOR ÇIKIŞI

“Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmadı mı? Kırmızı bültenle aranıyordu. Beyefendi 8 yıldır İstanbul'da oturuyor. Saray, fotoroman orada ağırlıyor herhalde. En sonunda polis arama yapıyor. Kaybolanlar var. Biz üstlerine gittiğimiz zaman hareket ediyorlar. Parayla teslim alındıysanız iradeniz de teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul'da her türlü pisliğe bulaşıyorlar. Bana diyorlardı ya 'İspat et' diye daha neyini ispat edeyim? 8 yıldır krallar gibi yaşıyor adam İstanbul'da.

Yakasını tut ve götür mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek. İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız. Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Sarayda oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar.

Balkan, Kafkas mafyası Türkiye'de at koşturuyor. Uyuşturucu yüzünden birbirleriyle rekabet ediyorlar. Daha çok kara para demek daha çok uyuşturucu demektir. Daha çok uyuşturucu ise karnını doyurmaya tavuk döner alamayan gençlerimizin met denilen zehirlerin pençesine düşmesi demek."

“SİZ DEVLETİ ÇÜRÜTTÜNÜZ”

"Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında uyuşturucu dosya sayısı 314 bin 466 2021 yılında 422 bin 479'a çıkmış. Bunlar yakalananlar. Geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunu açıklamıştım. Bu raporları bizim okumadığımızı sanıyorlar. Biz devleti sizden çok daha iyi biliriz. Devletin saygınlığını koruyoruz biz. Devletimizi yüceltiriz. Siz devleti çürüttünüz. Tuz koktu su çürüdü. Geldiğimiz yer bu nokta.”