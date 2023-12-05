Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, 'Küba hükümetinin çıkarlarını desteklemek için çalışmakla' suçlanarak Miami'de gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı

73 yaşındaki Manuel Rocha, 'Küba için casusluk yaptığı' suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı. 73 yaşındaki Rocha'nın, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) uzun süredir yürüttüğü 'karşı istihbarat' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Associated Press'e konuşan kaynaklar, Rocha'nun 'Küba hükümetinin çıkarlarını desteklemek için çalışmakla' suçlandığını söyledi. İlk duruşmanın bugün görüleceğini aktaran kaynaklar, davayla ilgili daha fazla ayrıntının kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini dile getirdi.

Rocha'nın 25 yıllık diplomatik kariyeri hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler altında geçti. Eski diplomat, Soğuk Savaş döneminde de Latin Amerika'daydı. Rocha ayrıca İtalya, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde görev yaptı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Latin Amerika uzmanı olarak çalıştı.

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