İsrail’den KKTC’de suikast iddiası

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları devam ediyor. Binlerce sivilin de hayatını kaybettiği operasyonlar, istihbarat savaşlarını da beraberinde getirdi. İsrailli yetkililer, Hamas liderlerini öldürmek için aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerde operasyon yapabileceklerini duyurması Ankara’dan büyük tepkiyle karşılandı.

“İRANLI AJANLAR KKTC’Yİ İSRAİLLİLER VE YAHUDİ HEDEFLER İÇİN BİR SALDIRI ALANI OLARAK KULLANIYOR”

İstihbarat örgütlerinin savaşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle aktardığı haberde, İsrailli yetkililer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu iddia etti.

Açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor" denildi.

“İRAN’IN KKTC'Yİ KULLANMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiğini ve engellediği iddia edildi. Açıklamada, bu tür olayların 7 Ekim'den beri giderek arttığı kaydedildi.

Açıklamada İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "Hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" belirtildi.