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Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia: Cezai ehliyeti yok

Eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvuran oyuncu Deniz Uğur, yeni açıklamasında akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 13:07
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Eski eşi Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia: Cezai ehliyeti yok

Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia: Cezai ehliyeti yok
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Çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunan Oyuncu Deniz Uğur, Muhtar hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kızının velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, oğlunun velayeti ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

"CEZAİ EHLİYETİ YOK" 

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

MUHTAR'IN KIZINA BAĞIRDIĞI ANLARIN SES KAYIDINI PAYLAŞTI

Dava sonrası Uğur, Instagram'dan Muhtar'ın kızına bağırdığı anlarda kaydedildiğini iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı.

Şiddetli bağrışmaların yaşandığı ses kaydında Muhtar'ın kızına "5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin" dediği duyuluyor.

Kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" dedi.

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