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Reha Muhtar yatak odasından görüntü paylaştı

Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile hakkında çıkan 'eskort tuttuğu' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:46
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Eski televizyoncu Reha Muhtar hakkında çıkan iddialara yanıt olarak yatak odasından video paylaştı

Reha Muhtar yatak odasından görüntü paylaştı
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Eski televizyoncu Reha Muhtar, 'eskort' tuttuğu iddialarına karşı sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu paylaştı.

“İŞTE ESKORT ALDIĞIM SÖYLENEN YATAK ODAM”

 Muhtar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR SES KAYDIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydının eski eşi Deniz Uğur tarafından yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları, Reha Muhtar’a tepki göstermişti.

Tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı, Reha Muhtar’ın ebeveynliğine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Reha Muhtar kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüşmesi üzerine olayın yaşandığını açıklamıştı.

Reha Muhtar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

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