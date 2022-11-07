Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya bomba gönderme: Senin Deniz Uğur ile ilişkinin...

Türkiye'de bir döneme damga vuran gazeteciler arasında yer alan Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasındaki velayet davası, aylardan bu yana gazete manşetlerinden inmiyor.

Muhtar'ın oğlu Poyraz'ın velayeti babasında kalırken, kızı Mina'nın geçici velayeti ise anne Deniz Uğur'a verildi.. Ancak mahkemenin kararını vermesi de ikili arasındaki gerginliği yatıştırmadı. Öyle ki. Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonlarla tartıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Ayrıca Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın müdavimi olduğu bir restorandan garsonlarla tartıştığı için ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Söz konusu iddialara ise yanıtı Seren Serengil verdi. Serengil, Muhtar'ın aynı restorana devamlı gittiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından bir hamle de Reha Muhtar'dan geldi.

Muhtar daha önce Seren Serengil'i arayarak "Reha'ya destek verme" dediğini açıkladığı oyuncu Tamer Karadağlı'yla ilgili paylaşım yaptı.

Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı MEVLAM" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu. Ardından da yine sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaptı

Paylaştığı videoya ''Seren Serengil'e çocuklarımla ilgili susması için niye telefon açtın Tamer Karadağlı. Senin Deniz Uğur'la yıllardır süren ilişkinin mahiyeti nedir?'' notunu yazdı

Tamer Karadağlı bu paylaşımlara nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.