13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin...

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin...

Çocuklarına bıraktığı vasiyette yalısının kimseye satılmamasını ve devredilmemesini talep eden Reha Muhtar, ''Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:04
Takip Et

Eskı eşi ile sıkıntılı ve gergin günler yaşayan ünlü televizyoncu vasiyetini açıkladı

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin...
+
Aa
-

Son bir kaç aydır zor günler geçiren Reha Muhtar vasiyetini açıkladı. Çocuklarına bıraktığı vasiyette yalısının kimseye satılmamasını ve devredilmemesini talep eden Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir dönemin en parlak gazetecileri arasında yer alan ancak daha sonra hızla gözlerden uzaklaşan Reha Muhtar şimdilerde çocuklarının velayeti nedeniyle mahkeme mahkeme geziyor.

OĞLUNUN VELAYETİ KENDİSİNDE KALDI

Kızı Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak Deniz Uğur'a bırakan Reha Muhtar, oğlu Poyraz'a ise bakmaya devam ediyor. İkili sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Muhtar son olarak çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıkladı.

 

"YALIMA TEK BİR KİŞİ BİLE GİRMESİN"

Reha Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

"Kılıçla yaşayan kılıçla ölür !"
13.11.2022 15:49
Mezarlıklar kendisini değerli ve ölümsüz zanneden insanlarla dolu. Yalında yaşa yalının bahçesine gömül.  
 
Misafir
13.11.2022 15:38
Güzel memleketime faydalı hizmetleri olan birsürü dernek var. Neden onlara bırakmaz da sırf gündeme gelmek için böyle şeyler yaparlar, anlamıyorum.  
 
Hüseyin Kesemen
13.11.2022 15:22
Halen dünya malını dert ediyorsan sen bu hayattan bişey alamamışsın. Kur'an da Malllarınız ve evlatlarınız sizin için fitne aracıdır mealinde bir ayet var.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
5
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.