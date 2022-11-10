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Sokak ortasında vahşet. Eski eşi tarafından kafasından vuruldu

 Balıkesir'in Havran ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında ateşli silah ile vurulduğu iddia edilen 1 çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 23:12
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Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Sokak ortasında vahşet. Eski eşi tarafından kafasından vuruldu
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İHA - Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Mahallesi Çamdibi yolunda boşandığı eşi Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı.

Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Selim
10.11.2022 23:31
Abbas senin gibi değer yargısı yoksunları için herşey mübahdır.  
 
Abbas
10.11.2022 23:19
Akp-MHP iktidarında bu olaylar her gün aksamadan yürüyor, önlemeye niyetleri de yok, nede olsa dahiliye nazırı SS başka işleri var  
 
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