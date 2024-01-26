Eski eşini iş çıkışında bıçakla yaraladı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşanan olayda, hastanede çalışan 36 yaşındaki Handan A., iş çıkışında otoparka gelerek aracına binmek istedi. Bu esnada, kısa süre önce boşandığı eski eşi Fatih A., Handan A.’nın kolundan tuttu ve bağırmaya başladı. Eski eşiyle tartışan 42 yaşındaki Fatih A., Handan A.’yı bacağından ve ayağından bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine ilk olarak hastane polisi, ardından ise asayiş ekipleri sevk edildi. Fatih A., hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Handan A.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve çalışmakta olduğu hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Fatih A. ise karakola götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.