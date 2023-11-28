Eski eşini yemek yerken öldüren şüpheli 6 gün sonra yakalandı

23 Kasım günü öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, Arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.

6 GÜN SONRA YAKALANDI

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Vahyettin Polat, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Eşini öldüren Vahyettin Polat, olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.